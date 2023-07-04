大陸國台辦4日發布答記者問，就2024年總統大選國民黨參選人侯友宜3日首次對「九二共識」 表態，大陸國台辦發言人陳斌華表示，願與包括國民黨在內的台灣各政黨，在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，保持良性互動，鞏固增進互信，加強交流溝通，推動兩岸關係和平發展的正確軌道，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。

陳斌華也重申，「九二共識」是1992年海基會與海協會，經兩岸雙方分別授權商談達成的，核心意涵是海峽兩岸同屬一個中國，明確界定了兩岸關係的根本性質，是兩岸關係和平發展的政治基礎，是維護台海和平穩定的定海神針。

回顧2008年至2016年，兩岸雙方在「九二共識」基礎上建立互信，共同開創兩岸關係和平發展局面，給兩岸同胞帶來了實實在在的利益。

侯友宜3日在接受趙少康的電台專訪中表示，從未反對，「九二共識」，並支持「合乎中華民國憲法的『九二共識』」，主張兩岸互不承認主權，互不否認治權的政治現實，並說反對一國兩制的，「九二共識」，以及被民進黨抹黑的，「九二共識」。