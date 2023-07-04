立法院長游錫堃4日率團從宜蘭縣蘇澳港展開破冰直航日本沖繩縣與那國町觀光踩線之旅。外界傳言是否為「保日」動作，游錫堃說，台海不會戰爭，一定會和平，全世界民主國家都非常團結，如果台灣裝軟軟，習近平認為吃了入口即化，他就會來！人民防衛意識是最好的國防，不要這麼悲觀。宜蘭縣國民黨團說，若有助國內觀光發展，都樂享其成。

游錫堃與國會立法委員、宜蘭縣長林姿妙及蘇澳鎮長公所李明哲等人，4日上午出發，航行約2小時，中午12時順利抵達與那國町祖納港。游錫堃出發前還於臉書寫下《倡闢蘇澳、與那國島直航》七言絕句詩作，盼望台日關係「情同手足相關照」；甚至拍板定案在宜蘭設置3個遠眺與那國島的觀景平台。

對於外界傳言游錫堃藉觀光之名，實質為「保日」動作；國民黨宜蘭縣議員楊弘旻表示，中央挹注經費建設地方，增加觀景平台打卡景點，可帶動宜蘭旅遊經濟發展，這是很好的規畫，不需要把每件事情都政治化。

國民黨宜蘭縣議員黃琤婷說，如果真的有助觀光，當然樂觀其成，就怕資源不對等；與那國島與台灣在人口、觀光資源都相差甚鉅，如何達到互惠，這是政府應該去思考的問題；若能將蘇澳港打造成一個國際郵輪母港，不僅能達到港市共同發展的目標，未來更能跟全世界接軌，對於國內的觀光發展才有幫助。

游錫堃強調，台海不會戰爭啦！一定會和平，全世界民主國家都非常團結，只要大家團結，中共就不敢亂動，如果台灣裝的軟軟，習近平認為吃了入口即化，他就會來！台灣的防衛意識這麼強、武器精良，至少10年內台海不會戰爭，只要大家夠堅強，不要這麼悲觀，昨日主要目的是觀光，為什麼一定要轉到政治。