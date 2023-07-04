法務部行政執行署全國13個分署4日同步舉辦123聯合拍賣會，行政執行署長黃玉垣特別南下彰化分署，參與彰化分署盛大舉辦的「卦山法拍市集」，黃並變身為「超級拍賣員」催出買氣，總計13個分署共拍定新台幣7814萬9483元，將浥注國庫收入。

執行署表示，今天不動產拍定金額總計7064萬4551元，拍定金額最高者為台南分署拍賣南市永康區4筆道路用地，最終以1960萬6070元高價賣出。其次為士林分署以1520萬8000元拍定北市南港區土地1筆。宜蘭分署拍賣宜蘭縣壯圍鄉屋齡約5年的3層樓法式莊園別墅，以1369萬元實惠價格拍定。

動產部分，拍定金額總計750萬6932元。其中彰化分署盛大舉辦集食衣住行於一身的「卦山法拍市集」，執行署長黃玉垣南下參與活動並為基層同仁加油打氣，在現場民眾踴躍參與喊價競標下，拍定金額共36萬9380元。

另外，新北分署以下殺至2到3折價格拍定147雙童鞋。高雄分署拍賣108年出產BMW汽車，以164萬元高價賣出。台中分署拍賣英國頂級豪華休旅車RANGE ROVER SPORT，以100萬元拍定。