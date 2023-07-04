共同社報導，森大廈公司在3日宣佈，日本第一高的摩天大樓「麻布台HILLS森JP TOWER」在東京都港區麻布台1丁目建成，它的高度達到330公尺，超過位在大阪市的阿倍野Harukas大樓（高度300公尺）。要注意，這裡的高度記錄是大樓，若說東京最高的人工建築物，仍是634公尺的晴空塔。「麻布台HILLS」是綜合性多功能大樓，包括辦公區、購物區、旅館區，甚至還有學校與醫療區。開業時間將在今年秋季。

麻布台HILLS佔地超過 8 公頃，於2019年8月開工，大樓高度330公尺，地上64層、地下5層，邊緣呈柔和的弧形，頂部呈花瓣狀，造形優美，位於皇居以南3公里左右，距離東京塔很近。

新聞稿稱，建設公司期望麻布台HILLS可以振興經濟，將具有多種用途，由安縵奢華酒店集團負責經營酒店式公寓，另有慶應大學參與的醫療中心，以及東京市中心最大的國際學校。其他現場設施還包括水療中心、健身俱樂部、藝術畫廊和博物館。開發商表示，這些部門將構成一個「城中之城」，可容納2萬名員工，每年可接待25~3500萬名遊客。為適應當地交通，甚至還修建穿越建築綜合體的道路。

日本曾經也以技術進步和快速城市發展而聞名，不過現在已不追求高度了，因此麻布台HILL與紐約、台灣和杜拜的高樓相比，仍然相形見絀。

麻布台HILL的高度紀錄也維持不久，2027年會完成TOKYO TORCH（東京火炬塔），樓高390公尺。