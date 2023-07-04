隨著台灣社會邁入高齡社會，許多家庭開始感受到長照壓力。一位自稱不孝子的男子表示，爸爸2年前被診斷出癌症末期，2個月前健康狀況急轉直下，看護壓力大部分壓在不工作、不結婚的他身上，最近爸爸病逝，不過也讓他感到解脫，直呼他才2個月就快崩潰，「真心佩服那些撐了10幾年才上社會新聞的神人，那些人是神沒錯吧」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文指出，媽媽過去就因癌症病逝，2年前爸爸被診斷出癌末，雖然他跟哥哥都沒有同住，不過爸爸在親密朋友照顧下還是能順利生活，兩人也對爸爸的健康狀況逐漸劣化沒有什麼實感；2個月前爸爸突然被送急診，壓力大多壓在原PO身上，雖然爸爸住院第1天清醒後還能走路，之後卻幾乎都在病床上，自理能力也越來越低，幸好爸爸在他崩潰前就已離世。

原PO透露，當時他看到許多長照狀況，像是病人跟看戶抱怨生了3個沒人要照顧、被丟在醫院的失智症患者整天大吵大鬧、死要折騰家人把看護趕走的阿公等，讓陪護的原PO直呼，護理師真的很高尚、終於知道何為白衣天使，「我才顧了2個月就快崩潰了，新聞那些照顧失能家人十幾年才殺人的，根本是神吧」，感嘆自己若回到過去，一定會努力賺錢請看護照顧爸媽。

對此，許多人紛紛回應，「確實，尤其老人如果很固執，照顧起來更累」、「顧到與社會脫節真的慘」、「護理師們真正是天使」、「久病無孝子，人之常情，別自責」、「老人根本聽不懂人話，能照顧10年真神人」。