國民黨立委王鴻薇今( 4 日)踢爆，我國去年與立陶宛簽訂的半導體合作備忘錄，其實是工研院「類無償」將我國珍貴半導體技術提供給立國，且立國更獅子大開口要求補助金，從原本的650萬增加至1400萬歐元，她也痛批蔡政府凱子外交，簡直是喪權辱國的賣台之舉。媒體人張禹宣指出，台灣把技術拱手讓人、當凱子幫人付錢，就是在幫立陶宛錯誤的的抗中與抗俄政策買單，而台灣為抗中保台付出許多代價，換到的卻只是空一場。

張禹宣今在臉書發文指出，王鴻薇今在記者會披露的台灣與立陶宛所謂的「半導體合作計畫」，事實上是台灣將提供8吋晶圓廠技術給立陶宛私人公司Teltonika，同時由台灣支出建置所需的1400萬歐元費用。而該公司甚至在今年一月，大動作宣布將在2027年啟動半導體生產，「一場買空賣空、半毛都不用出。」他也引用台北市議員徐弘庭揭露的外館電報內容，「我方明確表示只能提供650萬歐元，即便未能全額到位，這數字也是天價的驚人，甚至遭外館批評這做法國際上也說不通。」

張禹宣指出，「但到底為何台灣，必須要將技術拱手讓人？還要當凱子幫人付錢？說穿了就是在替立陶宛錯誤的抗中與抗俄政策買單。立陶宛同時並行抗中與抗俄，給自己帶來毀滅性打擊的苦果。」

立陶宛抗俄政策方面，張禹宣指出，立國抵制俄羅斯天然氣，截至2022年底，當台灣每度電平均價格0.091美元時，立陶宛竟然高達0.572美元，足足超過6倍之多。同時立陶宛的CPI年增率，也在去年一度超過20%(台灣2%以上就逾警戒線)，截至今年也依然維持雙位數，通貨膨脹嚴重。

而在抗中政策部分，張禹宣續指，立陶宛遭到中國以禁止出口抵制，在仰賴歐洲國家的支援與印太市場的增長，補足掉了原本的缺口。但相對應的高耗能產業，卻紛紛出走轉移到電價相對低廉的國家，包括中國。

張禹宣質疑，這些立陶宛國內產業界、國人不滿的壓力鍋。最後買單的卻是台灣。然而立陶宛為了台灣做了什麼？除了間接造成宏都拉斯斷交，在境內設置了四不像的台灣人代表處、以及在台灣連地名都沒有的經貿辦事處。甚至還在會議中語帶威脅地表示，「立陶宛協助台灣之心，大於台灣協助立陶宛之心」，如此大言不慚。而這一切，就是抗中保台的代價，換到的卻只是空一場。