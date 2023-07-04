台北101 Dioriviera Lady Dior草編與粉色Toile de Jouy緹花內裡中型提包，17萬5000元。（台北101提供／吳奕萱台北傳真）

台北101 GUCCI OPHIDIA肩背包，價格店洽。（台北101提供／吳奕萱台北傳真）

新光三越台北信義新天地A11打造教練級運動殿堂。（新光三越提供／吳奕萱台北傳真）

新光三越信義新天地A11 New Balance祭全新店裝。（新光三越提供／吳奕萱台北傳真）

微風Breeze Super日本米展售專區，豐富品項連日本當地都少見。（微風提供／吳奕萱台北傳真）

擁有56年經驗的專業職人鈴木健一現場實作仙貝，吸引國際遊客觀賞。（微風提供／吳奕萱台北傳真）

國境開放後觀光客來台穩定復甦，尤其以韓國、港澳、東南亞旅客為大宗，信義區各大百貨也觀察疫後觀光消費趨勢，除了精品、香氛、伴手禮外，齊全的運動品牌，及獨家文創專櫃等，也讓觀光客專程前來掃貨；另為彰顯台北美好印象，業者舉辦國際繪畫比賽，邀請旅客與當地民眾登上觀景台創作夏日回憶。

觀光客最常造訪的地標－台北101統計，與2019年疫情前相比，目前觀光客人數約已恢復7至8成，其中近期造訪台北101的觀光客前3名國家，以韓國占3成居冠，其次是歐美2成、東南亞2成，及日本1成，東南亞中來自菲律賓、新加坡、越南的旅客都比疫情前增加不少。台北101總經理朱麗文表示，上半年商場整體業績已成長3成、精品成長2成多，餐飲更是成長6至7成，看好下半年耶誕、跨年等話題加持下，觀光客也能持續成長。

台北101進一步分享，東南亞旅客偏愛買精品，尤其泰國、越南的客群多，而韓國因當地精品較台灣便宜，出國的也以年輕人為大宗，比較喜好美食行程，統計近期觀光客消費客單價，平均達3萬元台幣；另發現疫情後自由行人數增加，較過往團體旅遊多出不少，台北101看好全球旅人重視永續、大自然及定點旅遊的趨勢，暑期也推出「印象台北國際繪畫比賽」，邀請本地民眾與觀光客皆可來台北101觀景台現場作畫，揮灑心中的台北。

新光三越有專屬於國外觀光客的「遊客貴賓卡（Visitor Privilege Card）」，只要至店內服務台，持入台證或護照，除店內購物可享購物5至10%優惠折扣，於台北信義新天地消費還能獲得「台灣面膜」，並有超過200間品牌的遊客獨家優惠，持遊客貴賓卡當日單筆滿5000元，可獲精品茶包組贈禮。

微風統計，近期外籍旅客的來微風的前3名，包括香港、新加坡，及馬來西亞，客群主要偏好精品、香氛為大宗，也特別觀察到，位在微風南山的超市Breeze Super，成為許多外籍旅客會朝聖的點，例如日本米專區連日本觀光客都青睞，表示有些商品是他們在國內都沒看過的品項；此外阿舍食品乾拌麵、日本百年鈴木屋的職人仙貝等，都常是大量採購的伴手禮，Breeze Super近期觀光客成長約2成、消費將近1成成長。