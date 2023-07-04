台北101 Dioriviera Lady Dior草編與粉色Toile de Jouy緹花內裡中型提包，17萬5000元。（台北101提供／吳奕萱台北傳真）
台北101 Dioriviera Lady Dior草編與粉色Toile de Jouy緹花內裡中型提包，17萬5000元。（台北101提供／吳奕萱台北傳真）
台北101 GUCCI OPHIDIA肩背包，價格店洽。（台北101提供／吳奕萱台北傳真）
台北101 GUCCI OPHIDIA肩背包，價格店洽。（台北101提供／吳奕萱台北傳真）
新光三越台北信義新天地A11打造教練級運動殿堂。（新光三越提供／吳奕萱台北傳真）
新光三越台北信義新天地A11打造教練級運動殿堂。（新光三越提供／吳奕萱台北傳真）
新光三越信義新天地A11 New Balance祭全新店裝。（新光三越提供／吳奕萱台北傳真）
新光三越信義新天地A11 New Balance祭全新店裝。（新光三越提供／吳奕萱台北傳真）
微風Breeze Super日本米展售專區，豐富品項連日本當地都少見。（微風提供／吳奕萱台北傳真）
微風Breeze Super日本米展售專區，豐富品項連日本當地都少見。（微風提供／吳奕萱台北傳真）
擁有56年經驗的專業職人鈴木健一現場實作仙貝，吸引國際遊客觀賞。（微風提供／吳奕萱台北傳真）
擁有56年經驗的專業職人鈴木健一現場實作仙貝，吸引國際遊客觀賞。（微風提供／吳奕萱台北傳真）

國境開放後觀光客來台穩定復甦，尤其以韓國、港澳、東南亞旅客為大宗，信義區各大百貨也觀察疫後觀光消費趨勢，除了精品、香氛、伴手禮外，齊全的運動品牌，及獨家文創專櫃等，也讓觀光客專程前來掃貨；另為彰顯台北美好印象，業者舉辦國際繪畫比賽，邀請旅客與當地民眾登上觀景台創作夏日回憶。

觀光客最常造訪的地標－台北101統計，與2019年疫情前相比，目前觀光客人數約已恢復7至8成，其中近期造訪台北101的觀光客前3名國家，以韓國占3成居冠，其次是歐美2成、東南亞2成，及日本1成，東南亞中來自菲律賓、新加坡、越南的旅客都比疫情前增加不少。台北101總經理朱麗文表示，上半年商場整體業績已成長3成、精品成長2成多，餐飲更是成長6至7成，看好下半年耶誕、跨年等話題加持下，觀光客也能持續成長。

台北101進一步分享，東南亞旅客偏愛買精品，尤其泰國、越南的客群多，而韓國因當地精品較台灣便宜，出國的也以年輕人為大宗，比較喜好美食行程，統計近期觀光客消費客單價，平均達3萬元台幣；另發現疫情後自由行人數增加，較過往團體旅遊多出不少，台北101看好全球旅人重視永續、大自然及定點旅遊的趨勢，暑期也推出「印象台北國際繪畫比賽」，邀請本地民眾與觀光客皆可來台北101觀景台現場作畫，揮灑心中的台北。

新光三越有專屬於國外觀光客的「遊客貴賓卡（Visitor Privilege Card）」，只要至店內服務台，持入台證或護照，除店內購物可享購物5至10%優惠折扣，於台北信義新天地消費還能獲得「台灣面膜」，並有超過200間品牌的遊客獨家優惠，持遊客貴賓卡當日單筆滿5000元，可獲精品茶包組贈禮。

微風統計，近期外籍旅客的來微風的前3名，包括香港、新加坡，及馬來西亞，客群主要偏好精品、香氛為大宗，也特別觀察到，位在微風南山的超市Breeze Super，成為許多外籍旅客會朝聖的點，例如日本米專區連日本觀光客都青睞，表示有些商品是他們在國內都沒看過的品項；此外阿舍食品乾拌麵、日本百年鈴木屋的職人仙貝等，都常是大量採購的伴手禮，Breeze Super近期觀光客成長約2成、消費將近1成成長。

挑戰國際腦麻競速車競賽獲3金牌 她榮獲總統教育獎
屏東這原鄉 靠生態旅遊3年滾出1億8000萬元商機
山椒魚帶我遊觀霧 雪霸暑期活動開始報名
#觀光客 #台北101 #韓國 #成長 #東南亞