正在北京訪問的沖繩縣知事玉城丹尼今日與中國商務部長王文濤會面並交換意見。玉城向王文濤表示，雙方應在發展中國與沖繩的經濟交流上繼續努力，王文濤對此也表達贊同。玉城5日也將會見中國政要，6日前往福建省福州市，參觀當地與琉球王國時代相關的墓地。

日本《產經新聞》報導，由日本前眾議院議長河野洋平率領的日本國際貿易促進協會訪問團4日拜訪中國商務部。據沖繩縣相關消息人士透露，玉城丹尼隨團會見了王文濤並交換意見。

另據日本時事通信社報導，玉城丹尼同日也造訪了位於北京郊區的琉球國墓地遺址，他雙手合十，同時獻上「打紙」（沖繩的紙錢）等供品。據當地解說牌介紹，該處安葬著14位清朝時期在當地過世的琉球王國人士。

玉城向陪同的北京市官員表示，「在琉球和中國600年的歷史中，各種文化至今仍有所傳承且被重視」。而在訪問結束後，玉城向媒體表示，「我將繼續加強中國與琉球、沖繩之間的聯繫，並開創和平的時代」，顯示出對擴大下一個世代交流的期待。