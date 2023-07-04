問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋限時推出吃到飽方案，688元起就能享用多款肉品、時蔬與丸餃。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

疫後餐飲業績大爆發，讓各大品牌在暑假之際動作不斷。被認為是夏日淡季美食的火鍋，疫後業績反倒逆勢看漲，受惠國門開放，海外觀光客至少增加4成，另清涼配餐和舒適冷氣誘人食慾，整體業績較去年同期一口氣狂增3到5成。

王品旗下5大鍋物品牌共同舉辦「澎湖嗨鮮花火祭」，力拚整體營收再增20％。好比「和牛涮」將獨創的鯛魚燒升級成季節限定「澎湖仙人掌鯛魚燒霜淇淋」，訴求消暑好拍，自帶鮮味的「澎湖海菜海鮮滑」口感扎實；嚮辣的「嚮辣幸運女神號」集結五大豪華海鮮總匯，分量澎湃，8月31日前，穿花襯衫消費指定餐點享88折，穿比基尼則可享1折，男生也可加入挑戰行列，或是穿上海灘短褲、短泳褲，一天只限20名，會員還有機會抽澎湖雙人來回機票。

馬辣集團今年對比去年同期業績粗估上升4成，旗下問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋也搶撈暑假商機，7月平日祭出吃到飽方案，688元起就能享用美國CAB安格斯黑牛等，湯頭則多了花膠干貝老火湯、重慶酸菜魚鍋選擇，不愛吃辣的民眾也能盡情嗑鍋。