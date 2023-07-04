以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）一處購物中心附近大街，周二（4日）發生一起汽車刻意衝撞行人的事件，駕駛人疑似藉此執行持刀攻擊行動。英國廣播公司引述警方說法稱，現場至少7傷，其中3人重傷。以色列警方表示這是一起恐怖攻擊事件，現場一名平民將肇事者擊斃。巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）已承認犯案。
綜合路透社、英國廣播公司報導，以色列警方向以色列軍方電台（Army Radio）指出，嫌犯駕車直撞站在購物中心外的行人，然後下車持利器攻擊」。
這起撞人事件發生後，現場一名平民反應迅速，當場把駕車撞人的駕駛人格斃。到場檢傷的急救員向當地電台說明，嫌犯死於槍傷。警方認為，凶嫌是來自約旦河西岸的巴勒斯坦人。
社群平台流傳的畫面顯示，肇事的是一輛皮卡車，直衝特拉維夫市區某購物中心附近一處人行道與自行車道。以色列急救組織「紅大衛盾會｣（Magen David Adom）發言人說，部分傷者身上有刀傷。
以色列軍隊周一（3日）突襲約旦河西岸城市哲寧（Jenin）之後，全國上下一直保持警戒狀態。
巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發言人哈馬德（Muhammad Hamadeh）稍早聲明，特拉維夫這起「英勇」攻擊是針對巴勒斯坦人屠殺行動的「自然反應」，也是針對以色列佔領行動「違反人類行為準則」暴力行徑的「合法自我悍衛」。聲明直言：「佔領者務必準備清點傷亡人數，我們子弟流的鮮血並非廉價之物。」哈瑪斯組織稍晚宣稱，此事是該組織成員所為，目的是針對哲寧蒙受以色列突襲而執行報復行動。
巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad ）高階人員阿巴茨（Khaled al-Batsh）稍早也表示，這是針對以色列突襲哲寧的「初步回應」。但阿巴茨並未承認此事是聖戰組織所為。
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