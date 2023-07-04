以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）一處購物中心附近大街，周二（4日）發生一起汽車刻意衝撞行人的事件，駕駛人疑似藉此執行持刀攻擊行動。英國廣播公司引述警方說法稱，現場至少7傷，其中3人重傷。以色列警方表示這是一起恐怖攻擊事件，現場一名平民將肇事者擊斃。巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）已承認犯案。

綜合路透社、英國廣播公司報導，以色列警方向以色列軍方電台（Army Radio）指出，嫌犯駕車直撞站在購物中心外的行人，然後下車持利器攻擊」。

以色列特拉維夫發生汽車刻意衝撞行人事件。

這起撞人事件發生後，現場一名平民反應迅速，當場把駕車撞人的駕駛人格斃。到場檢傷的急救員向當地電台說明，嫌犯死於槍傷。警方認為，凶嫌是來自約旦河西岸的巴勒斯坦人。

社群平台流傳的畫面顯示，肇事的是一輛皮卡車，直衝特拉維夫市區某購物中心附近一處人行道與自行車道。以色列急救組織「紅大衛盾會｣（Magen David Adom）發言人說，部分傷者身上有刀傷。

Seven people reported injured in a car ramming attack at Rozen street in Tel Aviv. Major police presence on the ground, details are still incoming. The assailant was shot, he appears to be from south of Hebron in the West Bank. Updates on @i24NEWS_EN pic.twitter.com/ggm0mDnxPF — Pia Steckelbach (@PiaSteckelbach) July 4, 2023

以色列軍隊周一（3日）突襲約旦河西岸城市哲寧（Jenin）之後，全國上下一直保持警戒狀態。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發言人哈馬德（Muhammad Hamadeh）稍早聲明，特拉維夫這起「英勇」攻擊是針對巴勒斯坦人屠殺行動的「自然反應」，也是針對以色列佔領行動「違反人類行為準則」暴力行徑的「合法自我悍衛」。聲明直言：「佔領者務必準備清點傷亡人數，我們子弟流的鮮血並非廉價之物。」哈瑪斯組織稍晚宣稱，此事是該組織成員所為，目的是針對哲寧蒙受以色列突襲而執行報復行動。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad ）高階人員阿巴茨（Khaled al-Batsh）稍早也表示，這是針對以色列突襲哲寧的「初步回應」。但阿巴茨並未承認此事是聖戰組織所為。