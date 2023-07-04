大陸國家主席習近平4日下午在北京透過視訊出席上海合作組織成員國元首理事會第23次會議，並以《牢記初心使命 堅持團結協作 實現更大發展》進行致詞，表示當今世界變亂交織，百年變局加速演進，人類社會面臨前所未有的挑戰。團結還是分裂？和平還是衝突？合作還是對抗？再次成為時代之問。他說自己的回答是，各國人民對美好生活的嚮往就是我們的追求，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋。

而此次會議將接收伊朗為成員國，簽署白俄羅斯加入本組織義務的備忘錄，彰顯出「上合大家庭」的生機活力。習近平也向伊朗和白俄羅斯表示祝賀。

據大陸央視引述習近平說，近年來上海合作組織日益發展壯大，既迎來難得的發展機遇，也面臨前所未有的風險挑戰。為維護世界和平與發展注入更多確定性和正能量，願提出以下建議。

第一是要把牢正確方向，增進團結互信，要加強戰略溝通和協作，宣導以對話消彌分歧、以合作超越競爭，從地區整體和長遠利益出發，獨立自主制定對外政策；高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」，堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」。

第二要維護地區和平，保障共同安全，持續開展聯合行動，嚴厲打擊「東突」等三股勢力、毒品走私、網路和跨國有組織犯罪，並發展數據安全、生物安全、外空安全等非傳統安全領域合作，同時繼續發揮阿富汗鄰國協調合作機制等平台作用，加大對阿富汗人道主義支持，推動阿富汗搭建廣泛包容的政治架構，走向和平重建。

第三為聚焦務實合作，加快經濟復甦，要堅持經濟全球化正確方向，反對保護主義、單邊制裁、泛化國家安全概念，反對搞「築牆設壘」、「脫鉤斷鏈」，努力把互利合作的蛋糕做大。

習近平指出，要加強高品質共建「一帶一路」與各國發展戰略和地區合作倡議對接，深入推進貿易和投資自由化便利化，加快口岸基礎設施和區域國際物流大通道建設，保障區域產業鏈供應鏈穩定暢通。

第四則要加強交流互鑒，促進民心相通。繼續深化教育、科技、文化、衛生、體育、媒體等領域合作，支持上海合作組織睦鄰友好合作委員會等民間機構工作，舉辦更多人文交流活動。第五要踐行多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對霸權主義和強權政治。