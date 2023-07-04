前立委黃國昌和網紅「館長」陳之漢將在16日舉辦凱道遊行，訴求司法正義、落實居住正義，但黃國昌近日被綠營攻擊其名下擁有23筆土地與房產，轟居住正義喊假的。此外，綠營也批評國民黨總統參選人侯友宜凱旋苑相關房產問題。媒體人黃揚明4日在《新聞大白話》節目質疑，難道居住正義只有沒有土地的人可以喊？看到綠營側翼攻擊一介平民黃國昌，就知道現在執政黨的人有多怕這股力量，但他仍要幫雞蛋對付高牆。

「去吵這個凱旋苑，我真的奉勸綠營要三思！」黃揚明表示，當初2018打大群館，打到好像是弊案，還說什麼從學生裡面A錢，還說好貴喔、豪宅！那時自己去查了一下，租給學生4人房，1個學生是4500元，貴嗎？（主持人王尚智：學生說佛心來著）在台北租一個4人房，裡面還有冷氣，4500元，貴嗎？那時候有沒有打這個議題打到讓侯友宜痛？老實說也沒有，當然後來文化大學也改變了做法，那個套房也不限學生才能租。

黃揚明提到，但問題來了：有說擁有房地產是違法的嗎？他委託給這家公司經營，該繳的稅不會少，如果他今天逃稅，你就去檢舉。總統蔡英文土地有多少筆？13筆，我們也一筆一筆去看他的土地在哪裡？蔡從她2012選總統開始，每一年都喊公平正義、居住正義，「居住正義只有沒有土地的人可以喊嗎？」館長、黃國昌要辦活動，當然可以被檢視，但現在都是執政者的側翼在攻擊。

「他們有多怕？你就知道現在執政黨的人有多怕這股力量！」黃揚明強調，怕到連一個，黃國昌現在什麼身份？了不起一個律師、一介平民，要去查他的財產？「我是覺得很荒謬啦，雞蛋跟高牆，我們選擇要對付高牆！」