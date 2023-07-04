新北市參加衛生福利部國民健康署、教育部國民及學前教育署共同辦理「112年健康促進學校特色獎勵計畫」，共獲得1金2銅1推動5特色的獎項，教育局指出，獲獎等第及總件數皆居全國之冠。

新北市除獲頒縣市推動績優表揚外，汐止國小獲卓越金質獎、頭湖國小及桃子腳中小學獲卓越銅質獎、竹圍國小獲卓越推動獎、自強國中及三重高中榮獲創新課程獎、仁愛國小榮獲支持環境獎、雙溪國小及吉慶國小榮獲健康服務獎。

汐止國小校長王俊杰表示，學校引進多元外部資源，改善百年老校設施，攜手農會、醫院、課後班及家長合作，巧推5正4樂正向心理議題，融入學校健康促進方案，打造健康快樂的永續校園。

桃子腳中小學將「健康」作為學校教育最重要的基礎。從日常生活作息安排、校本課程地圖規畫、辦理健促親師生活動講座、設計運動會及兒童節闖關、成立教師專業社群、開設學生健康運動社團，甚至寒暑假的健康自主規畫管理表，讓親師生能從生活中落實健康促進。

頭湖國小善用開闊通風、綠地多的綠建築校園，與社區家長、醫療診所共同推動學校健康促進，並透過抽獎活動，鼓勵學童完成視力與口腔之複檢。

教育局長張明文表示，健康力就是競爭力，延續以「健康」作為教育施政主軸，透過新北市衛生委員會滾動式精進策略，來持續跨局處資源整合，共同推動學校健康促進，協助各級學校繼續帶動所有學童，奠定健康好基礎，儲備學習競爭力，打造活力新北市。