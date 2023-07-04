網紅耀樂控訴藝人炎亞綸違反意願發生性關係並偷拍不雅影片，士林地檢署3日執行搜索，意外扯出婦幼警察隊洩漏偵查內容，經主任檢察官斥責，4日一大早北市刑警大隊大隊長、婦幼隊隊長提著「伴手禮」到士林地檢署道歉，針對是否有辦案人員洩密，士林地檢署表示，尊重警察局督察室內部調查。

炎亞綸3日搭乘警方偵防車到婦幼隊說明，遭質疑特權，婦幼隊對外說明搭車經由檢察官指示，士檢認為對外說明必須先向偵查主體報告，婦幼隊違反偵查不公開作業辦法，中午12時許，炎亞綸被帶往八德路二段，下午4點又被帶至福國路的工作室，查扣手機空盒、手機，拷貝對案情有重大突破的檔案，媒體均即時報導，疑辦案人員對外洩漏偵查進度。

婦幼隊得知承辦案件的檢察官不滿偵辦過程遭媒體即時披露，檢察官對承辦人員說出重話，3日早上婦幼隊隊長與刑警大隊大隊長主動趕往地檢署說明，針對是否有洩密一事，士林地檢署聽取警方說明後後對外表示，稱尊重警察局內部調查。

北市警局晚間發布聲明，否認讓炎亞綸使用特權，至於婦幼隊是否違反偵查不公開的部分，目前由督察室刻正調查中，如有查出違失，必當追究相關人員行政責任。