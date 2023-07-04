國民黨總統參選人侯友宜今出席台北市嘉義同鄉會侯援會成立大會，看到許多來自嘉義鄉親，侯展露笑顏強調，我們都是離鄉背井到北部奮鬥好朋友，面對所有挑戰大家都會力挺他，「嘉義人絕對會出一個總統」一起加油。

今天活動有來自新北市、台北市、桃園市、新竹縣市等嘉義鄉親到場力挺，凍蒜聲不斷，侯友宜到場先感謝嘉義鄉親成立後援會為他加油跟打氣，他跟在場的鄉親一樣，都是年紀小的時候就從故鄉來到北部打拚，永遠抱著鄉下孩子純樸、善良個心情，在場每個人行業不一樣，但都在各行業做得很成功。

侯友宜強調，大家都沒有任何背景來到另外一個故鄉，也許書沒唸很高，但嘉義人重情、重義、重朋友，嘉義還有個前輩蕭萬長前副總統更是典範，蕭從公務員到選上副總統，都是嘉義人的驕傲。

侯友宜說，這次輪到嘉義人侯友宜，他強調這一代有責任讓國家永續、安定、繁榮走下去 但這幾年民進黨執政，兩岸兵凶戰危、瀕臨戰爭，國家安全面臨很大的挑戰， 如果兩岸和平穩定，有對話機制交流，孩子兵役還要延長一年嗎？

「選一個敢大破大立的侯友宜來做總統好不好！」侯友宜強調，自己不是橫空出世，而是四十年來始終如一、敢做敢當，因此在新北市長任內獲得五星評價，塭仔圳、五股垃圾山等問題可以一一克服。台灣如果在這個時刻不改變，下一代該何去何從？人民的生活怎麼過？

侯友宜說，國家把我養大，我必須要回饋給國家，這是嘉義人的精神跟胸懷。我們的社會現在還很多人無法溫飽、沒辦法過好的生活，我們必須「照顧更多人、不忘了每一個人」，「嘉義人挺家己人」不只嘉義人相挺，更要並把這個能量傳遞出去，大家相互扶持關懷，團結台灣土地每一個人，讓這塊土地更好、國家更好。