由於太平洋高壓影響，明（5）日各地大多晴朗炎熱，白天普遍可以來到33至35度，大台北地區、中南部近山區及花東縱谷溫度更高，局部容易出現36度以上，東南部有機會出現焚風。氣象局指出，未來水氣逐漸減少，周五至下周日（7日至9日）是短期內相對最高溫的時候，桃園以北及花東縱谷地區有機會達37度以上。

氣象局預測降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天天氣越來越穩定，水氣也減少，清晨至上午中南部地區有些零星降雨機會，午後只有在山區有局部短暫雷陣雨，整體降雨範圍逐漸縮小，西南風偏強，苗栗以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有8至9級強陣風；溫度方面，白天普遍可達33至35度，花蓮可能出現38度極端高溫，基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、雲林、台南、高雄、屏東、台東可達36度，東南部有機會出現焚風。

氣象局分析高溫分布。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周四（6日）各地為晴到多雲，清晨至上午中南部地區有零星降雨的機會，午後山區有局部短暫雷陣雨，不過天氣越來越穩定，降雨範圍亦逐漸縮小，白天高溫普遍為33至35度，局部溫度更高；周五至下周日天氣穩定，僅山區在午後有零星雷陣雨的機會，各地白天高溫普遍為34至36度，桃園以北及花東縱谷地區有較廣泛的高溫，有機會來到37度以上，東南部仍有焚風發生的機率。

下周一、下周二（10日、11日）高氣壓稍減弱，台灣處於高壓邊緣的環境，各地為多雲到晴，仍高溫炎熱，不過水氣稍增多，下周一午後山區有局部短暫雷陣雨，下周二午後西半部地區亦有局部短暫雷陣雨。