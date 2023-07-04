劉修甫（中）劇中大膽追求姚以緹（左）。（三立提供）

劉修甫在三立、華視《鬼之執行長》飾演張立昂的弟弟，喜歡上嗆辣女律師姚以緹，對她死纏爛打，最新劇情發展，劉修甫竟在短短的時間內，向姚以緹告白展開追求計劃，甚至直接叫沈孟生「爸」，表示追求的決心。姚以媞笑說：「如果不喜歡對方還是會給台階啦！畢竟對方很勇敢，耐心回應勸退對方，讓此事成為彼此可愛的回憶。」

劉修甫認為跟角色「關恆達」的個性大大不同，像是要當奶奶的spy這件事，他第一時間就會覺得麻煩，會想盡各種方式拒絕，還有守財奴人設也是不一樣，「我會很想請很好的朋友吃飯，所以覺得我大概也是完全不一樣，我比他大方。」要演一個能量比較高的角色，他坦言剛開始壓力滿大的，「就想辦法讓自己多聽一些電子音樂，讓自己隨時情緒保持在一個超嗨的狀態中。」

劉修甫覺得自己算是滿會打安全牌的人，對感情需要走一步觀察一步，不會大膽追愛，雖然心裡會很想知道對方狀態，但頂多傳訊息關心，「我覺得我當控溫暖暖包當得滿好的。」至於追女生的招數，劉修甫表示以前有畫過一整本的手繪繪本，來描述對方的特別之處，「用這招成功機率大概是100％。」

他做過最衝動的事不在感情，而是寄信報名第一部戲的面試，「當時沒什麼表演經驗，也不知道自己哪來的膽量，敢挑戰劇本跟角色，而且也改變原本畢業後想當設計師的人生規劃。」