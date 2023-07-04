北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，自己將留任一年，任期延長至2024年10月1日。

綜合外媒報導，史托騰柏格發布推文稱，「北約盟國決定將我北約秘書長的任期延長至2024年10月1日，我對此決定予以高度評價。」

64歲的史托騰柏格是挪威前總理。他自2014年起擔任北約秘書長，其任期已延長4次，原預定今年9月卸任。他今年初表明，無意尋求連任。不過，盟國對新任秘書長人選存在分歧，在過去一年中未能找到繼任者，因此決定讓史托騰柏格留任。

史托騰柏格本應在2022年10月1日卸任，然而在俄烏戰爭背景下，北約各成員國領導人於2022年3月在峰會期間決定將他的任期延長至2023年9月30日。

歷史上任期最長的北約秘書長，是來自荷蘭的約瑟夫∙倫斯（Joseph Luns），他自1971年以來，在任長達13年之久。史托騰柏格以9年任期緊隨其後。