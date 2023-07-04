新北市新店區今（4）日下午驚傳子弒母後斬首的人倫慘劇！今天下午1時55分新店警分局獲報，新店區新生街巷內有民眾發現某戶民宅內1名男子雙手沾血，一旁有人倒地，警方立即派員前往查看，到場破門進入，赫見84歲詹姓婦人倒臥客廳，頭、頸分離慘死，一旁有2把菜刀，警方現場逮捕詹婦兒子59歲連姓男子釐清案情。

據了解，當時有一名老婦人接受朋友請託，到84歲的詹姓被害人家中拿東西，上午11時許抵達，按了門鈴之後，連姓男子前來應門，但婦人往屋內一看，發現他滿手鮮血，而詹姓婦人倒臥在屋內，嚇得趕緊找朋友一起到里辦公室反映，下午13時許警方才接獲報案。

當地里長表示，死者詹婦有5名子女，連男排行老三，目前與妻子、女兒及母親同住，是精神照護個案，近年狀況穩定無異狀，與家人相處和睦正常，連男會和媽媽去山上種菜還會到市場賣菜，今日上午鄰居有聽到爭吵聲音，沒想到下午就發生憾事。

警方調查，連男平日在餐廳任職洗碗工，今天餐廳例休，妻女外出上班、上課，故家中僅剩母子2人，今日上午鄰居有聽見母子疑似有發生爭吵，至於是什麼原因發生爭執，讓連姓男子犯下弒母惡行，連男在警局面對警方訊問三緘其口，警方仍在試圖突破連男心防，因此警方已請連家大姊到場協助，希望透過親情攻勢突破犯嫌心防，查明行凶動機。