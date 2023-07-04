大陸知名舞蹈家金星除了在舞蹈實力備受外界肯定外，其創辦的個人節目《金星秀》，也因她風趣又犀利的主持風格，獲得不少觀眾的喜愛。誰料，近日她在直播中，批評女明星穿著「深V服飾」走紅毯，卻用手捂住胸口的舉動，在陸網上引發討論。對此，金星也回應了。

金星在忙碌事業之餘，也時常在社群上發文，除了和粉絲們分享生活大小事外，也會對於近期發生的議題、事件，發表自身的觀點。其中，金星近日在直播中表示：「女星去參加評獎，穿了個深V，還要拿手捂著，那你別穿啊！」更有網友在相關留言區中寫下：「要穿還捂，有點又當又立的感覺。」並點名女星迪麗熱巴是被影涉的對象。

相關貼文PO出後，在社群上引發討論，也有不少粉絲幫女明星們緩頰，表示：「紅毯上本就是明星們的競技場，能成為明星顏值必定不差，剩下的只能從妝容與服飾上下功夫，深V便是其一」、「很多明星不能選擇穿著的服飾，露是工作，但捂是生活。」一時掀起兩極輿論聲浪。對此，金星於今(4日)發文寫下：「作為明星和公眾人物，更應以健康自新的態度出現在公眾面前。」指出女明星們既然選擇穿深V服飾，那就應大大方方地展現出自信來，「再說了，真正有實力的演員，從不需要靠誇張服飾賺取眼球。」

貼文PO出後也再度吸引不少網友們在留言區中發表自身的觀點，紛紛寫下：「你有你的觀點，可是別人也有他們的想法」、「感覺粉絲們破防了」、「現今社會上，檢討女性的風氣好重，如果是男明星，恐怕都沒事。」