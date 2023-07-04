滑倒的紅牌重機。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣長陳光復（中）在秘書長蔡淇賢（左）陪同下，到醫院探視傷者，並向院方瞭解騎士傷勢。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

張女之子現任議員陳毓仁在臉書上貼文，尋求車禍當時行車記錄。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣昨發生二起受矚目的車禍！前副議長陳雙全（現任國民黨澎縣黨部主委）的張姓妻子昨中午在興仁濟公廟路段自撞路燈，頭部重創命危，無法後送，但家屬仍不放棄，請醫院竭盡搶救中。而縣長陳光復則昨晚搭公務車返家時，疑遭煞車不及的直行紅牌重機「犁田」擦撞車後保險桿，雖然騎士倒地後，重機仍飛速划行百公尺還擦起火花，但慶幸送醫後只有皮肉傷，沒有大礙。

警方表示，當時陳縣長人在車上，包括重機撞上縣長坐車後又彈飛而波及另輛休旅車，三個駕駛都沒喝酒，除重機騎士輕傷外，也無人受傷。雖然根據監視器、機車煞車痕等現場跡證研判，重機騎士疑車速過快，煞車不及才在撞倒縣長座車時即已打滑，但肇責還待進一步釐清。

警方調查，昨（3）日晚間7時許，陳光復乘坐公務車，由市區往郊區方向，行經地方法院後方路段緩慢左轉，準備進入縣長家前時，對向1輛直行重機疑似煞車不及，車身翻覆倒地，人也彈飛，重機則先撞上縣長座車右後方保險桿後，在路上刮出一道恐怖火花，並滑行百公尺遠再撞上前方另輛轎車才停下。

警方獲報到場時先將騎士送醫，而陳光復則是在現場處理告一段落後搭車離開，另輛遭波及的女車主，則是心有餘悸坐在附近的椅子上休息。陳光復隨後也在縣府秘書長蔡淇賢陪同下，特地前往醫院瞭解並慰問受傷騎士。

據現場目擊者說，重機可說是飛快而來，而縣長座車駕駛更指出，他左轉時並未看見對向有重機，遭撞的當下才發現有車，懷疑騎士時速已超過100公里，才會剎不住。

而自撞路燈命危的張女車禍現場，並無外傷，現場只有她自己一輛機車倒在路旁。由於無人目擊，因此張女的議員兒子陳毓仁及小兒子陳振玄，也在臉書上貼文，希望昨午12時30分許路過興仁與鎖港間的車輛駕駛人，能夠提供當時行車記錄瞭解。