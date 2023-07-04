許多辛苦的上班族都有「報加班」的經驗。一名男網友表示，前公司是責任制，但事情做不完要加班還得額外提出申請，因此他從來沒有申報過，時間一到就打卡下班閃人，結果半年後被主管告知「不符合公司需求」，拿了1萬元資遣費離開。後來他找到新工作，立刻拿著過去用手機拍下的打卡紀錄檢舉前公司，讓前公司慘遭政府開罰。貼文曝光後，引來其他網友大讚：「聰明！這招要學起來」。

原PO在論壇《Dcard》以「工作心得：不加班的下場」為題發文表示，前公司是責任制的軟體業，報加班領加班費必須提出申請，因此他從來沒有申報過，也從來都不加班，時間一到就打卡離開，不過他會定期用手機拍下打卡紀錄留存。

沒想到半年過後，原PO突然被長官叫到小房間，指稱他「不符公司需求」，還給出2個方案，要他選擇自願離職或是由公司資遣，不過主管強調，若選擇資遣的話，以後去其它公司面試還是會被問到資遣原因。原PO直說：「一聽就是話術，我頭也不回直接選被資遣，爽領1萬塊」。

原PO待業了2個半月就收到新公司的錄取通知，薪資從4萬元晉升到5萬元，而一得知錄取的消息，他就立刻拿出之前拍下的打卡紀錄檢舉前公司，結果近日得知，前公司因為延長工作時間，「未依規定加給工資」遭罰10萬元。讓原PO直說大快人心：「台灣真的太多爛公司了，偏偏大家都乖得跟小貓一樣，奇怪哩，怕什麼？柬埔寨都敢去了不敢檢舉雇主？」

貼文一出，網友紛紛留言，「聰明！這招要學起來，這種垃圾公司真的太多了」、「謝謝你勞權超人」、「一堆狗話術以為是在唬誰啊？好像當大家都沒出來混過一樣，垃圾公司就是欠檢舉！」、「時間到就該下班，只有台灣的爛公司會這樣，國外才沒在管你 ，時間到就走」、「台灣真的需要多一點你這種人，奴員工跟慣主管、慣老闆實在太多了」。