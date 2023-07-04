辦公市場未來幾年的潛在「海量」供給，將排山倒海而來，雖然在全台大缺工之際，工程進度會遞延一到兩年，不過可以預見的是，未來五年潛在供給就開始呈現爆炸量；世邦魏理仕研究部主管李嘉玶今（4）日表示，今年就可以看到幾棟新大樓完工釋出，年底空置率可能會上探10％，到2024年上半年，預估可以看到房東談判的優勢，正在消失中，並且進入另一個反轉階段，有利承租方的時代，將會來臨。

今天世邦魏理仕公布2023年第二季商用不動產市場季報，李嘉玶表示，目前台北市辦公租賃市場，A辦和B辦，正處於天平的兩端，B辦表現仍相當強勁，雖然2023年第二季台北主要商圈優質辦公室總淨去化量約-1,280坪，已經連續兩季呈現負值，主要因素，是受到A辦市場拖累；不過，B辦自去年第4季以來，已連續三季呈現正成長，且租賃需求愈趨穩定，平均空置率更下探至22年新低，目前約2.9％，帶動B辦平均每坪月租金溫和上漲至1,883元。

至於A辦表現，相對疲弱。李嘉玶表示，受大環境影響，目前企業升級到A辦的需求，是暫停的，有些A辦續租戶，則是縮減辦公室需求面積，「平均1位員工，可能已經分配不到1個辦公桌！」

李嘉玶表示，目前台北市中心A辦總空置面積已連續三季攀升，目前平均空置率，攀升至8.2％，影響A辦租金成長趨緩；在每坪月租表現方面，第二季平均為3,019元，比去年同期增加1.6％。

其中，A辦平均租金最高的辦公商圈，位於信義計畫區，每坪月租平均約3,929元，年漲幅達2％，但單季漲幅已相對收斂。

值得注意的是，李嘉玶指出，最近信義計畫區A辦有些每坪月租超過4,000元的大樓，面臨空置的單位，招租時間普遍已拉長，仲介業人員要花更多的時間去帶看客戶，在企業租賃預算縮減下，仲介人員甚至還可能會「作白工」，因此，有些房東也開始提供更彈性的租賃優惠方案，希望儘量維持表價、不降租，像是提供裝潢免租期。

李嘉玶指出，整體A辦租賃需求不振，市場上租賃交易以續約案件為主，此外，有意減少辦公室空間的外商租戶數量有增加之趨勢，加上近年來高漲的辦公室復原與裝修費用，將導致未來數月內A辦搬遷需求更顯疲弱。

李嘉玶表示，今年全年台北市中心辦公室市場預計將新增約4萬9,700坪的可租賃面積，在租賃動能不足的情況下，預測在今年底，市中心A辦平均空置率將上升至11％以上。

李嘉玶表示，未來五年內，台北主要商圈及逐漸崛起的南港地區，將共同迎來前所未有的新供給潮，預期台北辦公室租賃市場將於2024年初，轉為較有利於承租方的格局。而吸引或續留大型租戶，將是未來數季A辦房東最關注的議題。