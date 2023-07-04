希望種子協會執行長張安琪提出改善措施。（廖素慧攝）

嘉義市東區社區公共托育家園遭爆料用過期鮭魚煮食給幼兒吃，市府今晚開說明會，承包公托家園的「希望種子協會」向家長鞠躬道歉，但多數家長質疑採購流程不透明、食材及內部人員管理不當、缺乏專責廚媽，也有家長肯定梁姓主任對孩子的照顧。

家長們質疑為何會買即期食品，月初買的鮭魚分次使用到月底已過期還用？缺乏基本食安觀念，有沒有監督機制？家長還認為，這問題恐非1、2次，幼兒又不會說話反映出來，身體是否有異樣也非短時間內就會出現，很擔心。

家長們認為，業者要從制度面全面檢討、改善，要建立餐廚管理、食材採購、製餐供餐等的SOP，家園教保員流動率高顯示內部管理有問題，應做好人力調配、工作規範，最好有專責廚媽或中央廚房，才不會像這次梁姓主任還要採購食材兼做廚媽，球員兼裁判，以致即使家長曾對餐食提出意見、離職護理師監督無效的情況再發生。

希望種子協會執行長張安琪並提出改善措施，食材由廠商統一送貨，絕不用過期食品，每日備餐拍照上傳到家長群組，不定期抽查，加強教保員食安衛生教育。

嘉市府社會處長李思賢表示，市長非常重視幼兒食安，指示「從重從嚴」處理，以後社會處會加密稽查次數、每3個月會同衛生局抽查1次，本周內對全市的公私托稽查，也會舉辦食安講座，請家長留意幼童最近的身體狀況，必要時市府已請嘉義市醫師公會協助。