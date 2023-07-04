71歲資深男星廖峻日前遭女網紅李伊妍指控性騷擾，且手裡握有一線女星裸照，嚴重影響他的名譽，氣到在兒子錦德陪同下到警局報案。而廖峻在報警後住院動胸腔手術，沒想到今（4日）一出院直奔律師事務所，錦德更曬出廖峻手臂嚴重瘀青，令許多網友看了很心疼。

廖峻兒子錦德今日晚間在臉書更新廖峻現況，日前報警之後接受胸腔手術的廖峻，看似行動不便還得坐輪椅代步，還有一張他手臂滿是瘀青的照片，健康狀況不禁令人擔憂；錦德無奈地表示，今日廖峻出院就直奔律師事務所，連瘀青都還沒退，足見有多麼想自證清白。

網紅李伊妍28日下午開記者會，講述多年前遭廖峻性騷擾，還揚言願意跟廖峻一起測謊；李伊妍表示自己在2015年認識廖峻，對方趁工作空檔邀約見面，被他帶到公園毛手毛腳，更曾被帶到小房間，哭訴「他掏出生殖器官叫我幫他」。但李伊妍也被發現在記者會上一滴淚都沒掉，不少網友都直言很難相信她。

而廖峻捲入性騷未遂疑雲，他在演藝圈的多年好友澎澎也跳出來分享私下相處情形，「我們平常做秀完，你回你的家、我回我的家，即使到南部去做秀，要不是Re節目內容的話，我絕不會到他房裡去」；澎澎看到老友身陷桃色風波，也信心喊話他加油，等他身體養好再一起幫他補過生日。

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