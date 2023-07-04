臉書母公司Meta計畫在周四（6日）推出的應用程式「Threads」，被視為推特的強大競爭對手。不過Meta的這項新產品卻讓推特創辦人朵西（Jack Dorsey）與現任老闆馬斯克共同對用戶發出警告，要他們小心自己的隱私恐遭洩露。

推特（Twitter）老闆馬斯克與臉書母公司Meta老闆祖克柏相約賭城的「鐵籠格鬥」之戰尚未開打，但「Threads」的推出顯然將成為兩人的暖身賽。

推特創辦人朵西的推文上，轉發蘋果App Store對「Threads」的官方描述，暗示Meta將藉由該平台收集用戶資訊，讓用戶的「所有線索都屬於我們（Meta）」。這則推文也引來馬斯克回應稱「是的」。

All your Threads are belong to us https://t.co/FfrIcUng5O pic.twitter.com/V7xbMOfINt — jack (@jack) July 4, 2023

臉書長久以來一直面臨外界對其用戶隱私政策的批評，而即將推出的Threads將允許用戶使用自己的Instagram帳號登入，並得以持續追蹤原本關注的帳號，希望藉此獲得更多用戶，同時也能收集更多訊息。

不過Meta高層曾表示，希望能夠建立一個「理智運行」的社群網站，這番話被認為是針對馬斯克接管推特後引發的混亂而來。就在上周馬斯克宣布限制推特用戶瀏覽量政策，引發軒然大波之後，Meta預告Threads的正式上線，搶市意味相當濃厚。