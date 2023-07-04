賈靜雯分享和女兒的相處過程。（ELLE提供）

修杰楷很難想像沒有遇到賈靜雯的日子。（ELLE提供）

賈靜雯、修杰楷迎接結婚8周年，一起接受《ELLE》受訪。夫妻倆都很難想像如果沒有遇到彼此會是什麼樣貌，賈靜雯說：「不知道，或許是我自己帶著大女兒長大，當時40歲的我，也沒想過再生，怎麼想得到會再懷孕？」

修杰楷透露老婆在帶小孩方面，比較有經驗，「比起一般夫妻有了小孩之後需要磨合，我們跳過了這一段」。而最大的挑戰就是跟大女兒Angel（梧桐妹）的相處，賈靜雯說：「我跟大女兒還是會有一些磨合，但沒有很激烈的過程，還是可以溝通。他跟大女兒像朋友，反而相處比較輕鬆一點。」剛滿18歲的Angel穿著越來越火辣，修杰楷笑說：「我沒有在管她。」還被老婆爆料：「他一直在說我女兒18歲要帶她去夜店。」但她也覺得「蠻好的」。

2人是彼此的神隊友，在工作與家庭上互相支持，特別是拍戲的時候，同是演員理解彼此工作的兩人，在另一半拍戲的時候，互相補位，承擔家中照顧孩子的責任。最近在忙著錄製《浪姐4》的賈靜雯，有一段時間不在家，孩子非常思念媽媽，前幾天，咘咘知道媽媽要比賽，希望媽媽得第一名，波妞則說：「我不想媽媽比賽第一名，因為她就可以回來陪我，我不想她不在身邊。」咘咘懂事回：「媽媽在做自己喜歡的事情啊，妳要替媽媽開心啊！家裡有爸爸啊！我們有那麼多人照顧很好啊。」成熟地回答令人感動。

修杰楷回想近日自己帶著兩個孩子一起去滑雪，「因為我們都是初學者，在雪場中一起滑下去的那一刻很感動。我還幫她們錄影，我想成為這樣的父親，陪她們運動！而且早上起床他們超乖，自己穿好衣服提醒我：『爸爸，吃早餐了！』她們知道媽媽不在，就是要獨立。」

賈靜雯最感動的是，孩子不會因為媽媽不在身邊而哭鬧，「我們從來不會跟孩子說，媽媽是為了賺錢去工作，而是讓她們知道熱愛工作很重要。就像她們放假會有自己的興趣做蛋糕，或是跟朋友在一起。我們在各自的生活當中，找到可以彼此想念又平衡的生活秩序。」看見他們夫妻互相支持，不需要像傳統婚姻為了家庭犧牲，修杰楷說：「我們家不准犧牲！」

聊到如果穿越到不同時空，修杰楷想回到去巴黎拍婚紗那1次，「還沒有小孩的時候都還蠻浪漫的。」笑說有孩子後要安排2人的小旅行確實不容易，賈靜雯則認為：「感情除了原來的基礎，需要經營與創造，變成家人還是要找回愛情的感覺，即使是看個電影或吃個晚餐，要努力找回屬於2人的浪漫。」

至於生活中誰比較浪漫？修杰楷搶答：「一定是我。」還說：「我會幫她準備很多她需要的東西。」賈靜雯笑說老公的浪漫是屬於生活務實型，「不是你們想像的那種浪漫。他會很貼心幫我想要帶什麼，準備什麼，在生活上讓我安心」。修杰楷提醒「我還蠻常買禮物」，但賈靜雯說：「他是很務實的浪漫，我比較會給驚喜。」