警方提醒民眾若收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」資訊，務必提高警覺，切勿點擊。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

當心！停車費催繳簡訊恐是詐騙。台東池上鄉有民眾今收到1封「45元停車費逾期未繳納」簡訊，員警一看立即戳破，指出這是近期冒名「遠通電收」的新詐騙手法，提醒民眾若收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」資訊，務必提高警覺，切勿點擊。

關山警察分局池上分駐所值班警員蘇姵尹今上午值班時，1名男子拿著手機神色慌張地詢問，他收到遠通電收發送停車費催繳簡訊，內容為「提醒您，您有一筆45元臨時停車費用未繳清，逾期將處新台幣300元罰鍰。請輸入電話「末3碼」開啟連結並繳納」。

員警看簡訊內容，開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，研判就是「釣魚網址」，當機立斷對民眾說「這是詐騙，千萬不可以點！」。男子此時還半信半疑，直到員警提出多個詐騙案例後，才確信這是詐騙簡訊，臨走前一再向員警表示感謝，讓他免受詐騙之害。

關山警察分局表示，此類簡訊多利用iPhone手機專用的訊息功能iMessage，誘騙民眾點擊釣魚連結進行詐騙，提醒民眾勿輕易點擊不明連結，並儘速更新升級iOS最新版本，開啟「訊息」設定中的「未知與垃圾訊息」過濾功能，主動阻絕可疑iMessage訊息。另亦可撥打165反詐騙專線及110或至當地分駐(派出)所諮詢，以免遭詐。