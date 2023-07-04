新北市新店區今（4）日下午驚傳子弒母後斬首的人倫慘劇！一名84歲詹姓老婦，被發現屍首分離陳屍新店新生街一處民宅，警方現場逮捕詹婦兒子59歲連姓親生兒子，當地里長表示昨天才看到母子一同上山種菜、運動，沒想到今天傳出悲劇，詳細案發過程與動機仍待調查釐清。

新店分局今日下午1時55分獲新生里辦公室報案，發現人為一名老婦，她受死者友人所託，去死者家中拿寄放的東西，到達死者住處按電鈴時，兒子身上沾染血跡來應門，詹婦則倒臥客廳血泊中，嚇得跑去找里長求助，里長趕到現場見狀立刻報警。

警方到達現場通知消防隊破門，發現死者詹婦倒臥客廳，頭部與頸部有刀傷已明顯死亡，一旁遺留2把菜刀，警方於現場發現死者兒子連男呆坐沙發，初步了解連男疑因與母親爭吵後情緒失控，持菜刀砍殺母親，將其頭顱砍下，警方當場將其逮捕帶回偵訊。

當地里長表示，死者詹姓老婦在這裡住了數十年，育有4男1女，平時與嫌犯二兒子連男還有2名孫子同住，家中經濟狀況正常，母子2人關係良好，平時也會協助母親將蔬菜載到市場販賣；里長說連男昨日還帶母親上山種菜、運動，但他精神狀況稍微不太穩定，對於下午傳出悲劇也相當意外。