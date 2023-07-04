台積電創辦人張忠謀今(4日)出席工商協進會會員大會時，透露去年12月台積電美國廠的移機典禮上，聽到美國總統拜登說「Union is coming back（工會回來了）」，讓他覺得很刺耳。前大使介文汲也感慨，張忠謀是以造福人類為己任的企業家角度，對全世界的政客最嚴厲的批判，因為他本有機會藉全球化的環境為全人類造福，但卻被政治家搞壞。

張忠謀今以「重新定義全球化」進行專題演講，提到拜登在台積電美國亞利桑那州廠移機典禮上說「慶祝製造業回歸美國」，接著還說「Union is coming back（工會回來了）」。張忠謀直言「這句話我覺得很刺耳，但是我們請他來嘛，當然請他講。」有業界人士指出，張忠謀一直認為好的企業，照顧好員工，員工與公司一心，就不需要工會。

介文汲今在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，張忠謀這次是把心中的怒火表達出來，且是直接針對美國而來，只是用有修養的方式稍微修飾。

介文汲也感慨，張忠謀是為人類社會造福的實業家，若沒有張忠謀在半導體產業不斷研發最經濟、最有效率的高端晶片生產，今日使用的電子設備不會這麼先進、不會這麼便宜；而張忠謀最大的感嘆，就是他有機會藉著全球化的環境會為人類造福，但卻被政治家們搞壞。

「政治基本上就是在破壞經濟的規則」，介文汲認為，張忠謀今日此言，就是一個以造福全人類為宗旨的企業家角度，對全世界的政客做非常嚴厲的指責，也包括在工商協進會演講中，先離場的那位「大小姐」總統蔡英文。