英國氣象局（Met Office）證實，該國測得有史以來最炎熱的6月份。平均月溫達到15.8攝氏度，比1940年和1976年的6月份最高平均溫度高出0.9攝氏度。科學家還表示，氣候變化使得超越先前的最高紀錄的機會至少增加了2倍。在英國97個收集溫度數據的地區中，有72個地區打破了紀錄。

據《BBC》4日報導，除了整體的英國6月份紀錄外，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭，就1884年開始收集數據以來，每個地區都紀錄到了有史以來最炎熱的6月份，

英國氣象局的氣候科學經理麥卡錫（McCarthy）表示：「這是英國有史以來最炎熱的6月，無論是平均溫度還是最高和最低溫度。」而氣象局首席氣象學家和極端氣候主要研究員戴維斯（Paul Davies）表示說：「0.9攝氏度的增加可能看起來不是很多，但這對英國的日、夜平均溫度來說是一個很重要的指標。」

他補充說：「這在於氣候暖化中，具有重要意義，因為會對社會產生相應的影響。」他還表示，去年英國測得了更高40.3攝氏度的更高溫度，但跟這一次比較的差異在於夜晚高溫。

英國氣象局表示，英國西部往往比東部更炎熱，因為西部的雲層增加抑制了白天的溫度。