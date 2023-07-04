瑪格羅比於首爾記者會上以飾有水晶的Moschino粉色裙裝現身。（CFP）

1964年 Sparkling Pink 芭比。（摘自IG）

電影《Barbie芭比》開啟巡迴宣傳之旅，為本片的宣傳活動造型師Andrew Mukama，為瑪格羅比與多家時尚精品品牌如Moschino、Versace、Valentino甚至是Bottega Veneta 合作，為其打造專屬瑪格羅比的芭比娃娃衣櫃，各造型以50年代芭比娃娃汲取靈感，每套造型均以當時最經典的芭比娃娃為原型。

瑪格羅比身穿Versace訂製粉色西裝套裝，致敬1985年Day-to-Night 芭比服裝。（Versave提供）

瑪格羅比身穿Versace訂製套裝，出席電影《Barbie》首爾宣傳記者會。（Versave提供）

在首爾記者會上，瑪格羅比還分別以兩套造型亮相，第一天以飾有水晶亮粉色裙裝亮相，該造型致敬1964年「Sparkling Pink」為原型，由於1964年代造型時尚風格仍略為保守，相較於原造型的過膝鉛筆裙，造型師以Moschino迷你裙搭配同色系Bra Top，並將具有年代感的盤法改成自然放下的大波浪金髮，塑造能致敬經典同時兼具現代美感的造型。

瑪格羅比身穿Versace訂製粉色西裝套裝，致敬1985年Day-to-Night 芭比服裝。（Versave提供）

瑪格羅比身穿Versace訂製套裝，出席電影《Barbie》首爾宣傳記者會。（Versave提供）

1985年Day-to-Night 的芭比。（摘自IG）

之後又以Versace合作致敬1985年Day-to-Night 的芭比服裝亮相第二天記者會，首造型是以白色軟呢帽，搭配以粉色打底、白色點綴的大墊肩西裝套裝，另一造型則是品牌點綴標誌性設計的細肩帶連身衣，搭配亮粉色泡泡群，神還原芭比的經典造型。在電影宣傳的首個公開活動，則是以Valentino粉色波點洋裝搭配Manolo Blahnik 的黃色手提包亮相，該造型出自芭比娃娃2013 Pink & Fabulous系列的服裝，與原造型的細肩帶貼身洋裝以現在的審美來看略顯老氣，因此Valentino將上半身改為繞頸的設計，使整體增添時髦感。

Bottega Veneta 也在這個「芭比粉」的造型中貢獻一份力，品牌為電影特別訂製淡粉色的絲質百褶裙及背心胸，搭配同色系的品牌氣包款 Cabat 以及Manolo Blahnik的粉色跟鞋，使得該造型遊走於性感、俏皮的時尚風格之間。