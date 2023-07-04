上海合作組織（SCO）成員國元首理事會第23次會議，本日（二）視訊召開，而此次會議將接收伊朗為成員國，簽署白俄羅斯加入組織義務的備忘錄，中國大陸領導習近平也向伊朗和白俄羅斯表示祝賀，稍早白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）致詞時表示，上合組織目前將焦點放在地區安全而非經濟上。

據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）4日報導，白俄羅斯於2010年成為上合組織的對話伙伴，並於2015年獲得觀察員地位，預計在本次會議上將簽署一份有關白俄羅斯義務的備忘錄，開啟該國的全面會員程序。該草案文件於今年2月由白俄羅斯總統發布的法令獲得批准。

盧卡申科於上合組織國家元首視訊會議上指出：「當前我們看到了所有規則和假設完全崩潰。因此，上合組織不得不更加關注與地區安全和穩定相關的問題，而不是經濟問題。明斯克堅決捍衛創造一個公正的世界，適用於所有國家的原則，並在各種國際平台上堅持尋找妥協和解決方案。」

上海合作組織於2001年由俄羅斯、塔吉克、哈薩克、吉爾吉斯、中國大陸和烏茲別克6個國家所建立。巴基斯坦和印度於2017年加入了該組織。伊朗在週二的會議上成為上合組織成員國。阿富汗、白俄羅斯和蒙古目前擁有觀察員地位，而亞賽拜然、亞美尼亞、柬埔寨、尼泊爾、土耳其和斯里蘭卡則是對話伙伴。