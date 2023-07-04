新北市新店區今（4）日下午驚傳子弒母後斬首的人倫慘劇！一名59歲的連姓男子因不明原因狠心砍殺84歲老母親，連男將母親推倒後拿菜刀砍殺母親頸部，砍到手上菜刀鈍了，再返回廚房拿另把菜刀猛砍，直至將媽媽砍到屍首分離，現場滿地鮮血。

據了解，連男今天與母親在家，上午疑似發生爭吵，連男從廚房拿菜刀出來後，將坐在客廳的母親推倒，隨即將她壓在地上拿菜刀往母親頸部猛砍，砍到菜刀鈍了砍不下去後，再到廚房換一把，連男殺紅眼，直到將母親的頭砍到頭頸分離才停手。

警方表示，死者詹婦有5名子女，連男排行老三，目前與妻子、2名子女及母親同住，是精神照護個案，近年狀況穩定無異狀，與家人相處和睦正常，連男會和媽媽去山上種菜還會到市場賣菜，平日在餐廳任職洗碗工，今天例休與母親在家，今日上午鄰居有聽到爭吵聲音，沒想到下午就發生憾事。由於連男精神狀態病情穩定停藥，警方不排除連男舊病復發，失控殺死老母。