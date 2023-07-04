女團「七朵花」成員由小喬、喬恩、小潔、薇如、饅頭、仔仔、宇婕組成，其中成員「仔仔」周靂岑驚傳離世，享年35歲令外界感到不捨，「七朵花」共同署名送花籃，陳喬恩在大陸來不及趕回，由老公曾偉昌代表到場致哀。而許多粉絲也回想起當年，仔仔其實並非從七朵花中出道，而是另外一個團體。

喬傑立娛樂2003年曾推出男女混合團體「R&B」，由阿傑、孟儒、佳峰、小緯、懷恩、仔仔、小喬7個人組成，當時成員平均年齡只有19歲，出道後推出專輯〈Lucky 7〉，主打歌〈Lucky Charm〉、〈愛的 Bubble〉和〈Hu-La-Hu〉在電台的播放率極高，還拿下「2003最賣座新人第1名」稱號，可惜隔年就解散，許多成員也從此退出演藝圈，只有仔仔和趙小僑轉到女團「七朵花」繼續活動，後來仔仔和男團「台風」的成員TORO傳出緋聞，兩人談戀愛被狗仔隊拍到，因此慘被公司冷藏，且當時仔仔未成年，2004年就退出七朵花，這些年她沒有繼續在演藝圈工作，索性退出過起尋常生活。

昔日喬傑立老闆孫德榮聽到仔仔離世消息後很震驚，畢竟仔仔今年才35歲，正是大好時光，透露跟仔仔已經18年沒聯絡，當時進公司年齡很小，應該不到16歲，談起仔仔，孫德榮說她是團隊最小的，也是進公司兩、三年才出道，他很看好仔仔外型，認為可以走性感路線，當美豔女星田麗的接班人，沒想到最後卻沒有繼續發展了。