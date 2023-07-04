國民黨總統參選人侯友宜3日接受《少康戰情室》節目專訪，喊出九二共識、恢復4個月役期、撤掉NCC、核二核三延役等議題，直球對決蔡政府。前立委蔡正元4日在《新聞大白話》直言，2024選舉就是支持民進黨跟下架民進黨的對決，候選人只要站到反對民進黨的最前線，一定會得到民眾支持。柯文哲從蔡英文到新潮流無所不批評，暫居反對民進黨的頭號品牌。侯友宜喊九二共識被綠營全黨攻擊，就表示侯友宜做對事情了。

「喪權辱國、賣台集團就是民進黨！」蔡正元表示，整天說大陸這裡不對、那裡不對，為什麼賣那麼多貨到中國大陸，賺那麼多錢？民進黨搞什麼鬼？所以這一場2024的選舉就是支持民進黨跟下架民進黨的對決，任何一個候選人只要站到反對民進黨的最前線去，一定會得到民眾支持。

蔡正元指出，柯文哲從蔡英文批評到賴清德、到新潮流、到民進黨，無所不批評，高舉著重啟服貿，所以他的民調才會得到這麼高的支持度，重點不是在內容，重點在他是反對民進黨的頭號品牌。現在侯友宜也跟上來了，他至少喊出九二共識、核能等等，所以侯友宜應該可以止跌了。

「今天有很多人在抨擊九二共識，在攻擊侯友宜，講對啦！表示侯友宜你做對啦！」蔡正元強調，民進黨不理你，就表示你被拋棄了；民進黨全黨來攻擊你一個人，表示你做對了，「侯友宜要加油！」

蔡正元提到，綠委劉世芳攻擊侯友宜是嘉義出身的子弟，卻沒有本土意識，「什麼本土意識？就是想搞台獨嘛！」但是搞台獨是不會成功的，總統蔡英文自己也很清楚，「為什麼硬搞呢？因為有選票！」