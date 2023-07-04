為協助青年朋友養成進入職場前的基本態度與軟實力，北分署已連續五年舉辦「青年職涯夏令營」，今年以「職行者－宇宙巡航」為主題，聚焦「行銷」、「新媒體」、「數位科技」、「全球零售」四大趨勢產業，鼓勵青年以實際行動發掘個人理想職涯，並了解職場實際運作與產業全貌。

營隊中也安排實地參訪「MUJI無印良品」、「亞星通」、「CAPSULE日商點子膠囊」、「歐力士Orix」等14間知名公司，一窺知名企業之職場實務概況，企業更釋出超過50個見習職缺，在營隊結訓後，還有爭取進入企業實地見習的機會，藉此發掘個人理想職涯。

就讀成功大學的陳同學因學校位於台南，相對於台北地區，找到相關科系的實習機會較為困難，他分享：「我很期待能夠實際參訪『MUJI 無印良品』，透過這樣的知名企業，學習到實際應用的職場技巧，為未來職涯發展做好準備。」另一位，今年就讀大二中國文學系的李同學，目前在學校通識中心工讀，因即將進入大三不免想，有什麼方法是可以協助自己累積不一樣的經驗，拓展自己的人脈，他說：「我一直對行銷和新媒體領域充滿熱情，希望透過營隊的課程讓我對產業有更進一步認識，確定興趣和方向，為未來的職涯規劃定向。」

勞動力發展署北分署指出，勞動部推動的「投資青年就業方案2.0」中，透過職涯諮詢、講座、職場參訪等服務協助青年「定方向」，引領青年釐清目標，接軌職場。北分署Youth Salon青年職涯中心，除了本次暑期營隊外，每月定期舉辦職涯講座、企業參訪與工作坊等免費課程，詳情請上「北分署YS青年職涯發展中心」官網及FB粉絲頁查詢，YS陪你一起「在這裡，找未來」！