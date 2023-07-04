自2021年塔利班奪取政權以來，該國婦女的自由逐漸縮小，阿富汗塔利班宣布，自本週日（2）起，下令阿富汗的美髮沙龍和美容院業者歇業，這是該國婦女當前所面臨的最新限制措施。該國道德部副部長發言人告訴英國媒體，企業有一個月的時間遵守這項措施。

據《BBC》4日報導，塔利班禁止10幾歲的女孩和婦女進入教室、健身房和公園，最近甚至禁止她們在聯合國工作，還頒布法令，要求婦女只露出眼睛，如果她們的旅程超過72公里，必須有男性親屬陪同，僅管受到國際譴責和婦女及活動家代表發起抗議，這些限制措施仍在持續，最新擴大的就是美容美髮業者。

距離1996年至2001年塔利班上一次掌權，關閉美容美髮業者是他們實施的一系列措施之一，但在2001年美國領導的阿富汗入侵之後，這些業者重新開張，沒想到現在又勒令停業。塔利班政府並未解釋是什麼促使他們實施禁令，或者一旦沙龍關閉後，婦女將有什麼替代方案。

2021年4月25日，位於阿富汗喀布爾的美容師為顧客美容資料照。（路透社）

一位匿名的阿富汗女性告訴BBC記者：「塔利班正在剝奪阿富汗婦女最基本的人權。」

另一位要求匿名的阿富汗女性表示，她的朋友已經確認首都喀布爾和其他地方的美髮沙龍已經關閉。她告訴BBC：「對阿富汗婦女來說，這是更令人震驚的消息。我走出去，看到我所在地區的所有美容美髮業者都關門了。」