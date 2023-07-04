「反骨男孩」團長酷炫日前遭到女網紅星宣發文指控，稱其偷拍性愛過程，並分享給其他人看，使她身心不適。對此，酷炫也發文回應「莫須有」，雙方各說各話，一時陷入羅生門。另外，酷炫事後更被網友挖出自曝睡過77人的「戰績」，而日前更是上架飛往越南「高級招待所」的影片，再度引發討論。

酷炫與星宣間的隔空交火在網上延燒多日，更有不少網友在酷炫的回應貼文的留言區中掀起兩極輿論聲浪，討論不斷。不過，雖然相關聲浪持續延燒，但「反骨男孩」成員們仍用心經營頻道，近日也在YouTube上更新一則題為「開箱越南高級招待所,孫生地獄式死亡訓練開始!! 培根獻出螢幕初吻!」的影片。

只見相關畫面中，反骨團隊成員到越南的私人招待所玩樂，除了公開在現場消費的金額外，影片中也出現幾人玩水、嗨唱KTV以及男女親吻等內容。然而，該則影片上架後，也出現不少粉絲們呼籲「希望反骨團隊能正視相關議題」，紛紛寫下：「公眾人物本來就會被放大檢視，如果公眾人物做了不好的示範甚至違法的行為，被其他心智尚未成熟的年輕人們看到恐影響他們的心智發展」、「好好正視自身問題吧，還是要繼續開玩笑帶過裝沒事嘻嘻哈哈的只能說您們好自為之。」

事實上，反骨成員之一的孫生，今日出席活動時，也幫酷炫緩頰，據《TVBS新聞網》報導，孫生強調酷炫沒有做違法的事情，「他們之前的確是合意，有發生魚水之歡，但沒有偷拍。」不過截至目前，酷炫除了30日的貼文外，並未再度對星宣指控一事做出回應。

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