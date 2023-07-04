2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍隨後展開圍台軍演，日本前首相安倍晉三提出的「台灣有事即日本有事」說法，在日本發酵。對此，前空軍副司令張延廷4日就表示，「中共的075型兩棲登陸艦廣西艦上週通過九州跟鹿兒島的大隅海峽，出第一島鏈去訓練，我認為是不是『日本有事，就是台灣有事』？這是不是要顛倒過來？台灣被拉到前面去當墊背跟前鋒」，引發討論。

張延廷4日在政論節目《新聞大白話》中表示，「『台灣有事就是日本有事，台灣有事就是世界有事』，這好像變成時尚名詞了，變成這樣的狀況，現在中共的075型兩棲登陸艦廣西艦上週通過九州跟鹿兒島的大隅海峽，出第一島鏈去訓練，我認為是不是『日本有事，就是台灣有事』，這是不是要顛倒過來？台灣被拉到前面去當墊背跟前鋒，是不是這個狀況？」

張延廷更提到，「我認為日本要務實，有三個方面他要做，第一個是日本的自衛隊應該要派一個武官來我們這邊，結果他是派文官，為什麼日本不派一個日本自衛隊的軍官在台灣呢？這不難嘛；再來日本有很多軍演，甚至還有跟美國聯合軍演，為什麼不邀請我們派一個觀摩團過去，去參觀聯合演習，甚至可以做一些電腦兵推、圖上作業、參謀研究，為什麼不要這樣做？」

最後張延廷也說，「日本跟我們就隔一個花蓮跟蘇澳的外海，他們的軍艦常來這邊活動，人道救援、通信聯絡，可以跟我們的軍艦溝聯，為什麼不這樣做？」