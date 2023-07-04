據外媒報導，由驅逐艦「南寧號」領航的一支中國海軍艦隊於2日抵達奈及利亞，也是解放軍罕見到非洲大西洋沿岸進行訪問，外界推測，奈及利亞可能在幾內亞灣(Gulf of Guinea)為中國軍隊提供基地。退役少將栗正傑指出，解放軍若到奈及利亞、古巴等地建立海軍基地，那未來幾年可能就會拋出「大西洋戰略」，對美國東岸形成威脅，甚至連福建號航母都有可能會在大西洋出沒。

據中國駐奈及利亞國使館3日發布的聲明，解放軍在奈國進行5天訪問，奈及利亞海軍也表達，願意與中國合作，以應對海上安全威脅，並維持幾內亞灣(Gulf of Guinea)的穩定。外界猜測，幾內亞灣可能為中國軍隊提供一處基地。

栗正傑今在政論節目《新聞大白話》表示，解放軍若到奈及利亞成立海軍基地，對美國的威脅很大，但在短期內可能看不出來。

栗正傑指出，美國之所以會覺得國家很安全，可以在全世界各地建立他的霸權，主要因是因為東、西兩大洋都不會有威脅，西太平洋有第一島鏈做防衛力量，大西洋那邊有歐洲、北約組織阻擋俄羅斯。

栗正傑表示，當大陸解放軍到奈及利亞、甚至古巴建立海軍基地後，短期可能看不出來，但長期來講，當解放軍有海外基地後，福建號航母都有可能會到那邊晃一晃。

栗正傑也說，美國有印太戰略，解放軍可能也會拋出「大西洋戰略」，而從中國、美國海軍建軍，雙方目前的實力來看，可能過不了幾年就會看到解放軍提出「大西洋戰略」，對美國東岸就會造成很大的影響，美國也必須加以注意。