高捷公司致力於動漫文化，打造如「高捷少女」、「輕軌少女」等自有IP，深受青少年族群喜歡。高捷公司今日表示，R11高雄車站墨凡商場已爭取到日本規模最大動漫品牌「安利美特（animate）」即將進駐，預計於9月1日正式開幕，未來將聯合商場內其他特色店家，打造為南台灣ACG聖地。

高捷公司表示，動漫文化一向是青少年群組乃至於許多成人也是為之著迷，因此高捷公司也深耕此領域多年，每年都會在暑假期間舉辦「夏戀高捷動漫季」系列活動，旗下的自有IP也推陳出新，現今由最受歡迎的蜜柑站長與輕軌少女隊領軍，為動漫迷及旅客帶來一系列的暑假活動。

高捷公司指出，近日由墨凡公司聯手高捷積極爭取，成功邀請安利美特進駐《墨凡．R11高雄捷運車站商場》，成為南台灣首處品牌據點；安利美特在台已設點於台北與台中，如今完成商場進駐簽約，將成為南台灣第一個安利美特據點。

高捷公司表示，高雄車站捷運商場現由墨凡公司負責經營，將打造南台灣首座千坪ACG主題商場，工程與招商現如火如荼進行中，未來更將增設過往臨時站空間，合計整體坪數將達千坪，今年夏季由夏戀高捷動漫季熱鬧開場之後，後續將由安利美特的展店在9月接棒，整體ACG商場預計也將在10月份隆重開幕，成為南台灣ACG聖地。