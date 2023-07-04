有國民黨「最美發言人」之稱的李明璇將代表國民黨參選高雄市第八選區立委，挑戰現任民進黨立委賴瑞隆。而國民黨前青年部主任陳冠安3日就在臉書上表示，他用大數據系統比對了李明璇從這兩個月時間的網路聲量，結果可以發現，「無論是新媒體還是傳統媒體的表現，明璇這兩個月期間的打拚，都完勝賴瑞隆」，最後更強調，「靠民心、靠社群、靠空戰，高雄，能翻！」

陳冠安3日在臉書上表示，「前幾天，一位熟悉高雄選情的朋友和我說，國民黨這次在高雄其實大有可為，不是綠營鐵板一塊。現在不只有領先的選區，更有艱困選區急起直追。比如李明璇這次挑戰的前鎮小港旗津，地方就盛傳目前和現任民進黨立委賴瑞隆的差距，評估只有個位數」。

陳冠安指出，「過去十年的立委選舉，藍營在這區最高只拿到3成8的選票。2020大選賴瑞隆拿下5成7的選票，國民黨只有3成5，藍綠差距高達22%」，這也讓陳冠安難以置信，因此他用了大數據系統，比對了李明璇從5月3日被徵召參選，至7月2日這兩個月時間的網路聲量，結果陳冠安發現，「無論是新媒體還是傳統媒體的表現，明璇這兩個月期間的打拚，都完勝賴瑞隆」。

陳冠安也分享，在臉書社群部分，李明璇的影響力分數達38,806分，賴瑞隆僅11,419分，相差3.4倍；YT部分，關鍵字「李明璇」的影片總觀看數為3,054,282次，賴僅93,161次，差距高達近33倍；傳統媒體報導數，李也以487領先賴的471篇。陳冠安認為，「臉書社群3.4倍、YT聲量33倍的強大空優，確實有可能讓22%的差距，縮小到10%區間，甚至是個位數」。

最後陳冠安也指出，這次也因為總統選舉，還沒有太多人討論南部立委選情。因此讓許多長期在地耕耘的藍營戰將，或是像明璇這樣願意投入艱困選區的俠女，容易被忽略。「但沒有資源有沒有資源的打法，高雄許多立委參選人，就是憑著以民為本的在野精神，在不被看好的情況下，一步一腳印打拚。靠民心、靠社群、靠空戰。高雄，能翻！」