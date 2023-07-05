據澎湃新聞、上觀新聞，任職於網路科技公司的馬姓男子，在人大攻讀碩士期間，利用參與校內專案與網站開發的機會，藉由自身技術能力竊取了2014年到2020年間的在學生資料，除了照片外，還有姓名、學號、籍貫和生日。

隨後，他將這些資料放上自行創建的「顏質評分」網站，供網友們對於這些學生的外表評分。

據報導，根據過往的公開資訊顯示，這個網站可能至少已經上線3年。然而在7月1日晚間，此事忽然在人民大學的學生論壇中被揭露，引發關注與討論。隨後更傳播微博等社群平台，一些中國網友質疑校方的資安意識薄弱、防護措施不足，無法保護學生隱私。

此外，也有中國網友揶揄馬姓男子想要當中國的祖克柏（Mark Zuckerberg）。

2003年，祖克柏於哈佛大學就學期間，曾架設校園評選美女網站「FaceMash」，讓網友票選「更加喜歡哪一位」？

中國人民大學官方微博2日晚間發布公告表示，已第一時間聯繫警方，目前正積極配合警方等相關部門展開調查，校方強烈譴責侵犯個人隱私、危害資訊安全的行為；官媒央視的報導則稱，3日晚間，北京海淀公安局以涉嫌非法獲取人民大學部分學生個人資訊等違法犯罪行為為由，依法將馬姓男子刑事拘留，並進一步調查。

中國於2021年通過了「個人信息保護法」，規定任何組織或個人「不得非法買賣、提供或者公開他人個人信息」。

據英國廣播公司（BBC）中文網，這次的事件並非個案。2012年，武漢大學一名學生架設了選美網站「Facejoking」，以圖片形式展現武漢大學女學生的照片，並供用戶打分。儘管引發爭議，然而這個網站後來擴展到了全國，成為中國大學校花、校草評選網站。