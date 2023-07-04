林志憲表示，此次放寬是針對銀行兼營保代、保經，專營保經代未開放。目前國內銀行兼營保代有29家、兼營保經有2家、純網銀兼營保代有2家，共33家可受惠。

林志憲指出，銀行保代自建的系統規定也是比照保險業，也要做身份認證、業務員登入、錄音、重要文件要簽署等等，資安、消費者保護規格一樣，對保戶來說，以後不只可以在保險公司作遠距投保，也可以在銀行保代做遠距投保。

目前中信銀保代與台壽已申請試辦，試辦期間為六個月，要達成保單遞交1500件、完成保全件數600件，若是成功的話，同樣的模式中信銀保代就可以再與其他保險公司合作不必再申請試辦。

林志憲指出，「遠距投保」業務目前已有9家保險公司（國壽、富邦壽、中壽、全球人壽、新光人壽、台壽、南山人壽、元大人壽、富邦產險）正式開辦，3家保險公司（保誠人壽、三商美邦人壽、安聯人壽）試辦，1家（台新人壽）審查中。

林志憲指出，此次修正兩注意事項，一是增訂保險業及保經代得運用金融行動身分識別（金融Fido）方式進行身分確認、放寬兼營保險代理或經紀業務之銀行得以「自行建置」的視訊錄製影音軟體方式，辦理遠距投保與保險服務業務。

二是明定銀行與保險公司合作申請試辦成功者，可以相同模式與其他保險公司合作，辦理遠距投保與保險服務業務、相關檔案之保存期限不得低於5年、銀行應採加密措施將相關文件及影音資料傳送至保險公司等，以確保資訊安全。

保險局4日修正發布「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」（下稱保險業注意事項）第6點、第15點及「保險代理人公司保險經紀人公司辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」。