簡立峰強調，企業應從如何運用生成式AI，提升內部員工生產力來加值企業競爭力的角度思考，亦即員工賦能（Empower your employee）的概念。ChatGPT所帶來的AI浪潮正在改變各行業中的工作角色，也同步促使產業結構和教育訓練有所調整。

對於企業而言，實際導入AI 時仍會面臨許多困難，簡立峰表示，企業需要學會「養小鬼」，亦即打造專屬AI大腦的時代，舉例來說，將老師傅的知識訓練轉換為知識管理系統，透過AI對話模式進行知識管理。

簡立峰解析，數位轉型是長期一致的產業翻轉方向，ABC（AI、Big Data、Cloud）時代只是不同的技術發展階段，而現在正是AI轉型的最佳時機。建置「企業大腦」是邁向AI轉型的首要條件，透過導入相關雲端技術，能夠加速數位轉型至AI轉型的進程。

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉表示，過去半年來各產業都經歷了由 ChatGPT 浪潮推動的AI快速進程。iKala觀察到在ABC（AI、Big Data、Cloud）時代中，AI成為推動Big Data和Cloud發展的火車頭，這波AI轉型實際上是數位轉型的推動力。

程世嘉表示，iKala 將加速提供實際的解決方案，包含下一波AI如何實際應用於企業中、如何解決資安與本地機房的問題以及評估模型擺放位置等。iKala針對重要且資訊敏感的金融產業，提供企業級解決方案，也觀察到隨著整體金融法規不斷放寬，各國與台灣都開始重視與AI相關的規範問題，因為人們意識到AI不再只是隱藏在幕後，而是走向前台成為與人們交流的對象。程世嘉強調，能夠身處人類歷史文明的一大轉捩點實屬難得，期許各方產業都能共同把握AI所推動的創新機會。