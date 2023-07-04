烏克蘭宣稱，英國提供的風暴影巡弋飛彈(Storm Shadow cruise missile)非常出色，所有打擊皆成功命中目標，準確度百分之百。然而網上流傳的照片卻顯示，一枚疑似風暴影飛彈的殘骸遺落在郊外，不管它是被俄軍擊落，或是失去目標，都使得百發百中神話破功。

防衛部落格(Defense Blog) ，這4張照片是7 月 3日發布在電報網(Telegram)，之後也流傳到推特等其他媒體。據照片的說明，殘骸是在扎波羅熱州，俄羅斯佔領的梅利托波爾(Melitopol)郊外地區所發現的。

這個殘骸有個彈出式彈翼，是暴風影巡弋飛彈的特徵。(圖/twitter)

可能是彈頭與巡標器的部分。(圖/Twitter)

飛彈可能燃料耗盡而摔落地上。(圖/Twitter)

英國在今年5月，向烏克蘭提供數量不明的風暴影飛彈，由烏克蘭的Su-24戰鬥轟炸機搭載，射程250公里，可以打擊前線後方的俄羅斯重點據點，這是烏克蘭第一種遠攻武器。英國媒體報導稱，基輔已承諾不會使用該型飛彈襲擊俄羅斯境內，可以打擊2014年後的俄羅斯佔領地。

照片顯示，一名俄國士兵檢視這枚風暴影飛彈，前半段已不存在，僅有中後段的部分，彈出式彈翼是最明顯的特徵。另一張照片似乎是彈頭段，旁邊有一些看似是尋標器的碎片，士兵拿著一片綠色的電路板。

Shot down Storm Shadow cruise missile pic.twitter.com/xEjaoEd9cR — Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 4, 2023

風暴影是由英國和法國聯合開發，由飛機發射的長程巡弋飛彈。風暴影是英國的名稱，法國則稱它為SCALP EG「遠程戰區外巡弋飛彈」。它採用進氣式微型渦輪噴射引擎為動力，加上彈出式彈翼增加滑翔距離。

風暴影飛彈是由英法合作研發，具有匿蹤外型。(圖/MBDA)

目前尚不知這枚飛彈的墜毀原因，俄羅斯聲稱，他們的防空系統多次擊落風暴影飛彈。