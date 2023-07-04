民進黨立委蘇巧慧酸侯「當選就恢復四個月兵役」急改口，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭指出，「蘇巧慧會取巧，更會斷章取義」，侯友宜從頭到尾都是說「確定兩岸穩定和平以後，我就恢復四個月」，談話卻被惡意扭曲。而民進黨只會用意識形態治國，搞到台海兵兇戰危，行政院前院長蘇貞昌過去還曾揚言要用掃帚跟敵人對抗，蘇氏父女都荒謬至極。

王敏旭表示，侯友宜昨天清楚說明，他反對的是「3＋1方案」，這導致大學學制混亂，造成教育資源分配上的不均，侯友宜當選後，會在確定兩岸穩定和平後，才會恢復4個月兵役。蘇巧慧卻直接扭曲為當選就恢復，根本與事實不符。

王敏旭表示，民進黨執政7年多，用意識形態讓兩岸成為全世界最危險的地方，造成兵役延長一年成為不得不的選擇。但針對兩岸問題，現在民進黨更是以唸書3年、當兵1年作為解方，民進黨草率方案，暴露其對兩岸問題的無能，「 蘇巧慧竹篙鬥菜刀、蘇貞昌掃帚鬥敵人」，低級又可笑。