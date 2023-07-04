烏克蘭高層安全官本週二（4）表示，過去幾天烏克蘭對俄羅斯軍隊發動的反攻取得了「特別豐碩」的成果，烏克蘭軍隊正在履行其主要任務。雖然莫斯科方面尚未承認烏克蘭的收穫，但這是基輔方面對這個持續幾個月的的最新正面評估，在南部戰線上成功向前推進了2公里，在全國範圍內，收復了37.4平方公里的領土。

據《路透社》（Reuters）4日報導，烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）對這場反攻行動做出了最新的正面評估。儘管莫斯科方面尚未承認烏克蘭的收穫，但自2月份開始的俄羅斯全面入侵，仍然在烏克蘭東部和南部掌握了大片領土。然而，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本週一（3）表示，在經歷了一個「艱困週」後，烏克蘭部隊取得了不錯的進展。

「在這個主動戰爭階段，烏克蘭的國防部隊正在履行首要任務，即最大限度地摧毀俄羅斯軍隊的人力、設備、燃料儲存庫、軍車、指揮所、火砲和防空部隊」，烏克蘭國家安全和國防委員會主席丹尼洛夫在推特上寫道。他說：「最近幾天的成果特別豐碩」，但沒有提供從戰場上的任何細節。

烏克蘭南部軍事指揮部發言人謝爾申（Valeriy Shershen）表示，儘管俄羅斯進行了激烈的抵抗，但烏克蘭軍隊在烏克蘭南部的方向推進了2公里。

本週一（3）國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）說，5月份被俄羅斯軍隊佔領的東部城市巴赫穆特（Bakhmut）周圍的戰鬥已經湧現。她還補充說，在過去一週的激烈戰鬥中，烏克蘭軍隊總體上奪回了37.4平方公里的領土。