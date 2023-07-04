夏季炎熱沒食慾嗎？來吃海鮮吧！台中逢甲商圈的星享道酒店1樓的星饗道國際自助餐廳，自7月7日至9月30日暑假期間推出澎湖美食節，將澎湖的鮮美食材新鮮上桌，不僅有生魚片、烤魚等菊島美食，澎湖的吻仔魚、火燒蝦、牡蠣等新鮮海味，還有「海葡萄干貝丼飯」、蔬果界的愛馬仕「冰花」等特色美食，讓味蕾感受到大自然的餽贈。暑假期間平日午、晚餐限定消費滿1,000再送200。

星饗道自助餐澎湖美食，首推「澎湖時季刺身」與「菊島時令烤魚」，以每日漁貨為主，直送海味直接上桌，感受來自海洋的鮮甜滋味，一口有如跳如海洋中的暢快；另一道「海葡萄干貝丼飯」，嫩滑的貝類搭配綠色魚子醬，是生長海中的藻類，外型如同葡萄般一串串，晶瑩剔透的綠色顆粒，由於營養豐富在日本沖繩也有長命草之稱，富含14種氨基酸亦有豐富的蛋白質，一道色味俱全的丼飯。

此外，蔬果界的愛馬仕「冰花」也端上桌，視覺上為盛夏多一份清涼，清新爽口的南非國寶，沒有一般生菜的青澀味，每一口都能感受到夏日的清爽。「蜜汁大丁香魚」澎湖盛產的大丁香魚，蘸上蜜汁醬汁，讓您品味海洋的鮮美。

另外，澎湖的雨來菇、吻仔魚、火燒蝦、牡蠣，經由行政主廚林信安的巧手變成一道道海島鮮味「西班牙小卷牡蠣烘蛋」、「火燒蝦仙人掌焗麵」、「雨來菇吻仔魚蛋包飯」、「金瓜小卷米粉湯」等等，澎湖美食不用搭飛機就可以在台中一飽口福。

在甜點的部分，星饗道自助餐推出兩款仙人掌甜點「覆盆子仙人掌奶酪」、「仙人掌椰果晶凍」、旅人必敗的伴手禮「澎湖黑糖糕」，還有菊島冰心凍等，另推出仙人掌雞尾酒！